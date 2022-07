Jornalista vítima de grave acidente morre após oito dias na UTI

Da Redação

Valéria Bellafronte, de 41 anos, deixa um filho de 12 anos

Morreu a jornalista Valéria Bellafronte, aos 41 anos. Ela ficou internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) durante oito dias. Nesta segunda-feira (25), por volta das 16h30, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A voz e simpatia inigualável marcou diversos ouvintes das rádios que trabalhou, ela se destacou principalmente em Cascavel, nos últimos tempos deixou o microfone para se comunicar pela tela do celular. A nova versão profissional se tratava de Valéria digital influencer conciliando como reprogramadora biológica. Uma das últimas mensagens marcantes gravadas no rádio Valéria se emociona ao comentar sobre as relações familiares.



Ela divulgava produtos e trabalhos principalmente pelo Instagram, onde os mais de 20 mil fãs podiam acompanhar um pouco da rotina. Inclusive, no dia do acidente, mostrou momento que abastecia o carro.

Na UTI médicos trataram a perfuração de um pulmão, traumatismo craniano, além de outros traumas nas pernas e braços. Na terça-feira (19) equipe médica começou a tirar os sedativos para ver a reação, mas infelizmente ela não reagiu.



A radialista foi vítima de um grave acidente no dia 17 de julho, no km 477 da BR 277, região de Nova Laranjeiras. Com ela no Kwid estavam três pessoas

Valéria deixa um filho de 12 anos.

NOTA SECOM

"A Secretaria de Comunicação Social (Secom) de Cascavel lamenta o falecimento da jornalista Valéria Bellafronte, ocorrido na tarde segunda-feira (25). Profissional brilhante, amiga cordial, conciliadora e inspiradora, que nos deixa um legado de grandes ações através do jornalismo ético e transformador, na defesa de uma sociedade justa e de paz."

Com informações de Catve.

