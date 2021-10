Da Redação

Jornalista Verdelírio Barbosa morre aos 80 anos em Maringá

Na noite desta quarta-feira (13) morreu em Maringá, o jornalista Verdelírio Barbosa, aos 80 anos. Referência do Jornalismo na cidade, Barbosa estava internado em uma UTI em tratamento de uma pneumonia, mas não resistiu.

Verdelírio Barbosa era proprietário do Jornal do Povo e figura conhecida no município. No Twitter, o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordiolli, lamentou a morte do jornalista e relembrou momentos vividos com ele.

“Foi-se a figura simpática e cordial que eu regularmente encontrava na Rua XV de Novembro, quando das minhas breves caminhadas no horário do almoço. Fica a lembrança dos precisos apontamentos críticos, da refinada ironia e da generosidade compartilhada em observações criteriosas da vida política da cidade e do país. Ele, sempre convicto da luta para manter a sua grande paixão nos tempos do furacão da vida digital: o jornal impresso. Outra pessoa que admirei, porém, que conheci tarde e desfrutei pouco de sua sabedoria. Ainda assim, agradeço pelos momentos preciosos que dispôs para as novas conversas”, escreveu o secretário.

Segundo informações da família de Barbosa, o velório começou às 7h desta quinta-feira, 14 h, e segue até às 17h, na capela do Sistema Prever em frente ao Cemitério Municipal, na Zona 2.

