Jornalista vai cobrir acidente no Paraná e descobre que vítima fatal era seu próprio tio







Um repórter descobriu que o próprio tio, Ivo Alves Leite, de 69 anos, era a vítima de um atropelamento enquanto cobria o acidente fatal, ocorrido nesta segunda-feira (22), na BR-376, em Mandaguaçu, no norte do Paraná. O jornalista Eduardo Leandro, que atua em uma emissora de Maringá, chegou ao local da ocorrência e encontrou o corpo já coberto, inicialmente sem desconfiar da identidade da vítima.

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Durante o trabalho de apuração, ao conversar com testemunhas, o repórter foi informado de que um cartão em nome de Ivo havia sido encontrado próximo ao local da batida. Para confirmar a suspeita de que se tratava de seu parente, ele solicitou aos socorristas que mostrassem a vítima, momento em que reconheceu o tio.

O idoso foi atingido por um caminhão enquanto tentava atravessar a rodovia. O acidente chegou a ser registrado por câmeras de segurança da região (assista acima). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o resgate, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

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Ivo era aposentado e viúvo e deixou três filhas e netos.





Ivo Alves Leite deixou três filhas e netos - Foto: Divulgação/PRF/Reprodução RPC Ivo Alves Leite deixou três filhas e netos - Foto: Divulgação/PRF/Reprodução RPC

Acidente

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O atropelamento que resultou na morte de Ivo Alves Leite, de 69 anos, foi registrado na tarde desta segunda-feira (22), na rodovia BR-376, em Mandaguaçu (PR). A vítima foi atingida por uma caminhonete enquanto tentava atravessar a pista em um trecho que não conta com faixa de pedestres. O acidente ocorreu por volta das 14h na altura do quilômetro 155,5. O idoso sofreu ferimentos graves com o impacto e teve o óbito confirmado ainda no local.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete envolvida na ocorrência trafegava no sentido de Maringá em direção a Paranavaí. O condutor do veículo permaneceu no local da colisão e foi submetido ao teste de alcoolemia pelos agentes rodoviários. O exame atestou resultado negativo, descartando a ingestão de bebidas alcoólicas por parte do motorista.

Após o isolamento da área para os procedimentos de praxe e a remoção do corpo, a PRF informou que fará o levantamento completo das informações para a elaboração do laudo pericial. O documento técnico, que ajudará a esclarecer a dinâmica do atropelamento, será posteriormente disponibilizado à Polícia Civil e aos demais órgãos competentes para o prosseguimento das investigações legais.