Jornalista interrompe ao vivo para salvar cachorros na BR-277; assista

Os animais iam em direção à rodovia onde passavam diversos caminhões

Em meio as tragédias causadas pelos deslizamentos nas rodovias do Paraná, uma cena emocionante foi registrada na manhã desta quinta-feira (1º). Raphael Augustus, repórter da emissora RICtv, repercutiu nas redes sociais após uma boa ação. Assista no final da matéria.

O jornalista falava sobre as chuvas no Estado, quando interrompeu a reportagem ao vivo para salvar dois cachorrinhos de serem atropelados na BR-277. Os animais iam em direção à rodovia onde passavam diversos caminhões.

“Eu vou só tirar esses benditos daqui, porque se não vai acabar acontecendo um acidente”, diz o profissional, enquanto tenta retirar os cachorros da pista. Nas imagens é possível ver o jornalista "correndo" atrás dos cãezinhos afim de fazer com que eles voltassem para as áreas sem trânsito.

