Jornalista com adesivo do Lula é espancada em Curitiba; vídeo

A jornalista Magalea Mazziotti, de 43 anos, foi agredida em Curitiba

A jornalista Magalea Mazziotti, de 43 anos, foi agredida no calçadão da Rua XV de Novembro, em Curitiba, por volta das 22h de quinta-feira (27). Ela estava usando um adesivo no peito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), no momento do ataque. Assista o vídeo abaixo.

“Estava indo encontrar meus amigos e fui atacada. Não sei se é porque estou com adesivos do Lula expondo em quem eu vou votar no domingo… Tive o rosto cortado e estou com um galo na cabeça. Não me levaram nada a princípio”, contou Mazziotti.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. O agressor seria um homem com cerca de 25 anos. Câmeras de segurança na região onde a agressão aconteceu estão sendo analisadas pela polícia.

A jornalista levou vários pontos no rosto.

Em nota, a Polícia Civil afirma que está investigando o caso: “A PCPR está realizando diligências preliminares para apurar a autoria e circunstâncias da agressão. O caso ficará a cargo do 1° Distrito Policial da Capital".

