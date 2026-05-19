Jornalista apucaranense e cinegrafista ficam feridos após capotamento na PR-090
Silvia Vilarinho e o repórter cinematográfico Rodrigo Marques, da Ric TV Londrina, foram socorridos e passam bem
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A jornalista Silvia Vilarinho e o repórter cinematográfico Rodrigo Marques, da Ric TV Londrina, ficaram feridos após um acidente na rodovia PR-090 no início da noite desta terça-feira (19), entre os municípios de Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, no norte do Paraná.
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Informações iniciais dão conta de que os profissionais retornavam da cobertura de um acidente na região quando o veículo que eles estavam acabou capotando ao ser fechado por um outro veículo que passava pela via.
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Uma equipe da Polícia Civil do Paraná (PCPR), liderada pelo delegado Marcos Rubira, de Bela Vista do Paraíso, passava pelo local e os agentes auxiliaram nos primeiros socorros às vítimas, além de acionarem as equipes de socorro.
Silvia, que atualmente também integra a equipe da rádio Jovem Pan News, informou à equipe do TNOnline que ela e o colega sofreram apenas ferimentos leves, mas que aguardam resultados de exames no hospital. "Eu nasci de novo", afirmou.