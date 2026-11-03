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Jornalista Anelise Yamaguchi morre aos 56 anos após luta contra o câncer

Profissional atuou na Gazeta de Palmeira, também foi catequista no município e enfrentava um câncer

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Jornalista Anelise Yamaguchi morre aos 56 anos após luta contra o câncer
Autor Anelise Kiomi Yamaguchi, de 56 anos, morreu na segunda-feira - Foto: Reprodução

A jornalista Anelise Kiomi Yamaguchi, de 56 anos, morreu na segunda-feira (2), no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Natural de Curitiba, ela morava em Palmeira, município onde construiu parte de sua carreira profissional e atuou também na comunidade católica.

-LEIA MAIS: Jogador espanhol morre após choque com goleiro na 2ª divisão da Espanha

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Formada em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Anelise integrou a turma de 1992. Ao longo de sua trajetória, colaborou semanalmente com a Gazeta de Palmeira por aproximadamente dez anos, mantendo uma parceria profissional e de amizade com o veículo.

Além do trabalho na imprensa, ela também atuava como catequista na comunidade católica de Palmeira. Anelise enfrentava um câncer.

A morte da jornalista provocou manifestações de pesar entre amigos e pessoas que conviveram com ela. Nas redes sociais, a Gazeta de Palmeira publicou uma homenagem, destacando a amizade e a parceria mantidas ao longo da última década.

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“Hoje é um dia muito triste para mim e para nossa família. Recebemos a triste notícia do falecimento de nossa amiga Anelise Kiomi Yamaguchi”, publicou o veículo.

A mensagem também relembrou a convivência frequente com a jornalista e sua contribuição ao jornal. “Além de nossa amiga, com quem conversávamos praticamente todos os dias, ela foi nossa parceira de todas as semanas na Gazeta de Palmeira”, destacou a publicação.

Ao final da homenagem, o veículo manifestou solidariedade aos familiares e amigos: “Vai em paz, minha amiga, Deus vai te receber de braços abertos”.

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Velório e sepultamento

O velório ocorre na Capela Fátima, em Palmeira. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (3), às 16h, no Cemitério Municipal de Palmeira.

Anelise era filha de Marli Bornancin Yamaguchi e Kouya Yamaguchi. Ela era viúva de Luiz Henrique Rossi e não tinha filhos.

Com informações do portal aRede

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Câncer comunidade católica JORNALISMO Obituário Palmeira
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