Jogos Escolares do Paraná reunirão mais de seis mil pessoas em Maringá

A etapa final dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps) vai reunir em Maringá, na região Noroeste, mais de seis mil pessoas entre atletas, dirigentes, arbitragem e organizadores, de 782 escolas de 230 municípios paranaenses. Essa etapa é para estudantes de 15 a 17 anos. Os Jeps fazem parte dos Jogos Oficiais do Estado.

As competições começam nesta sexta-feira (14), com abertura oficial às 19h, no Ginásio Chico Neto. Os jogos começam no sábado (15) e serão realizados nos ginásios da Vila Olímpica, centros esportivos e outros espaços da cidade. Eles seguem até domingo da próxima semana (22).

A 69ª edição dos Jogos Escolares é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com a Prefeitura de Maringá, a Secretaria estadual da Educação e os Núcleos Regionais da Educação. Nesta fase final serão disputadas as modalidades de futsal, handebol, basquete, basquete em cadeiras de roda, vôlei, badminton, ginástica rítmica, goalball, judô, taekwondo, tênis de mesa, wrestling, natação, skate, vôlei de praia, xadrez, ciclismo e atletismo.

A coordenadora dos Jogos Escolares, Marcia Tomadon, afirma que a expectativa é grande, com muita motivação dos professores e dos alunos na fase pós-pandêmica. "Tivemos um aumento de cerca de 20% no número de inscritos, o que torna grandiosa esta etapa estadual em Maringá. E a expectativa é de muitas emoções e coisas boas acontecendo no esporte e na socialização e convivência entre os alunos atletas", disse.

Os Jogos Escolares do Paraná classificam as equipes para a etapa nacional dos Jogos da Juventude, promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a ser realizada entre 01 e 16 de setembro, em Ribeirão Preto (SP). As equipes também representarão o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros e nas Paralimpíadas Escolares.

Confira a programação:

15 e 16/07 - Wrestling - Ginásio do Parque do Japão

15 e 16/07 - Taekwondo - Ginásio do Parque do Japão

15 e 16/07 - Ginástica Rítmica - Ginásio de AFMM

15 a 17/07 - Ciclismo - Eurogarden e Prova Velocidade - Vila Olímpica

15 a 18/07 - Terminal Intermodal Urbano de Maringá

15 a 18/07 - Atletismo - Estádio Regional Willie Davids e Lançamento de disco - Conjunto Habitacional Hermann Moraes Marros

15 a 20/07 - Handebol - Quadra M15 (UEM) / Ginásio Chico Neto

15 a 20/07 - Basquete - Ginásio Esportivo Valdir Pinheiro (Quadra 1)

15 a 19/07 - Basquete DI - Ginásio Esportivo Valdir Pinheiro (Quadra 2)

17 a 19/07 - Vôlei de Praia - Vila Olímpica

17 a 22/07 - Futsal - Ginásio Chico Neto / Ginásio da AFMM

17 a 22/07 - Futsal ACD - Centro Esportivo Jardim Catedral / Ginásio da AFMM

17 a 22/07 - Vôlei - Colégio Marista / Ginásio Esportivo Valdir Pinheiro

19 a 21/07 - Skate - Estádio Regional Willie Davids

19 a 22/07 - Badminton - Centro De Iniciação Ao Esporte Jardim Paulista

20 a 22/07 - Judô - Ginásio do Parque do Japão

21 e 22/07 - Tênis de Mesa - ACEMA

21 e 22/07 - Natação - Piscina Bloco M19 (UEM)

