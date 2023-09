Jogos de Aventura e Natureza seguem até o próximo fim de semana

Os Jogos de Aventura e Natureza - Corredores das Águas foram oficialmente abertos na manhã deste sábado (23), na Praça da Catedral, em Maringá.

O pontapé inicial dos jogos, que vão até dia 1º de outubro, é o Festival da Família, que está sendo realizado desde as 9h, e segue até domingo (24), às 18h.

Além de Maringá, os municípios de Marialva, Paranavaí, Marilena, Porto Rico, São Pedro do Paraná, Nova Londrina e Terra Rica também recebem os jogos.

A cerimônia de abertura contou com a presença do diretor presidente da Paraná Esporte, Walmir Matos, representando o secretário estadual do esporte, Helio Wirbiski. “Se tem uma coisa que gratifica a gente é poder ver um evento como este, que foi criado no primeiro mandato do governo Ratinho Júnior e abrange cerca de oito municípios com mais de 40 modalidades sendo disputadas, então é motivo de muito orgulho para a Secretaria de Estado do Esporte”, afirma Walmir Matos.

De acordo com Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria Estadual de Esportes, o evento conta com diversas atividades, oficinas de diferentes modalidades, jogos intelectivos, brincadeiras antigas como amarelinha, perna de pau, além de atividades de palco. O objetivo é ofertar atrações para toda a comunidade, desde crianças até a terceira idade. “É um momento realmente para a família aproveitar. São mais de cinco mil atletas presentes movimentando a região até 1º de outubro”, disse.

JOGOS INDÍGENAS - Os jogos, que celebram a cultura e a tradição das comunidades, fazem parte do Festival da Família e contam com mais de 400 pessoas competindo em diversas modalidades esportivas. A recepção das aldeias por parte do município foi realizada na sexta-feira (22) na Universidade Estadual de Maringá (UEM), mesmo local onde aconteceu a abertura dos jogos.

As comunidades competem no futebol feminino e masculino, peteca, malha, cabo de força, corridas de velocidade e de fundo, arremesso de lança, arco e flecha, além de lutas corporais.

Na sexta-feira (22) também teve início o Campeonato Paranaense de Paraquedismo, no aeroporto do município de Paranavaí.

Os Jogos de Aventura e Natureza são organizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com o apoio da Secretaria da Mulher e Igualdade Racial e da Secretaria de Cultura, e também com as prefeituras municipais e com o apoio das federações esportivas de cada modalidade.

