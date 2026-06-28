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Jogador profissional é preso minutos antes de disputar final no PR

Homem de 28 anos, que atuaria na decisão do torneio na manhã deste domingo (28), possuía mandado expedido pela Justiça de São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 15:16:22 Editado em 28.06.2026, 15:36:31
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Jogador profissional é preso minutos antes de disputar final no PR
Autor Em nota oficial, o Rodofut7 declarou que desconhecia completamente a existência de pendências judiciais envolvendo o integrante do elenco - Foto: Divulgação PC-PR

Um jogador profissional de futebol 7 de 28 anos foi preso na manhã deste domingo (28) minutos antes de entrar em campo para disputar a final do Campeonato Metropolitano da modalidade, em Curitiba (PR). O atleta, cujo nome não foi divulgado, defenderia a equipe ponta-grossense Rodofut7 na decisão, mas foi interceptado por policiais civis devido a um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de São Paulo pelo crime de ameaça. Após a abordagem no clube onde ocorria a partida, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública da capital paranaense.

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A prisão do jogador ocorreu durante uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Paraná, que apurava outras supostas ameaças praticadas por ele na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Ao realizarem levantamentos nos sistemas de segurança pública, os agentes descobriram a ordem de prisão pendente no estado vizinho e constataram que o suspeito estava oficialmente escalado para a final esportiva. Diante da informação, uma equipe policial se deslocou até o local do evento e conseguiu efetuar a detenção momentos antes da entrada dos times em campo, permitindo que a decisão do campeonato começasse sem maiores intercorrências.

Em nota oficial, o Rodofut7 declarou que desconhecia completamente a existência de pendências judiciais envolvendo o integrante do elenco. A agremiação ressaltou seu respeito às decisões das autoridades competentes e afirmou colaborar integralmente com os procedimentos legais. A diretoria do time também reforçou seu compromisso com a ética, a transparência e as normas que regem o esporte. O futebol 7, ou Fut7, é uma variação esportiva disputada em grama sintética com duas etapas de 25 minutos, na qual cada equipe atua com sete jogadores e possui o direito de realizar substituições ilimitadas ao longo da partida.

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Campeonato Metropolitano Curitiba futebol 7 Prisão Rodofut7
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