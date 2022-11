Jogador de futsal de 16 anos morre afogado no litoral do Paraná

Da Redação

Nicolas Gabriel Alves da Silva, de 16 anos, morreu afogado

No começo da tarde desta segunda-feira (14), os Bombeiros encontraram o corpo de Nicolas Gabriel Alves da Silva, de 16 anos, que estava desaparecido desde o início da manhã após se afogar em uma praia de Guaratuba, no litoral do Paraná. Ele foi encontrado, sem vida, na areia próximo à Associação dos Magistrados.

De acordo com as informações, o rapaz, que jogador de futsal em Campo Mourão, teria entrado por volta das 8h na praia entre Volta de Canoas e Praia Central na companhia de um amigo, quando ambos se afogaram.

Um guarda-vidas que estava no local conseguiu retirar um dos adolescentes da água, porém o outro ainda não foi resgatado a tempo.

Buscas aquáticas foram feitas por guarda-vidas, motos aquáticas e helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Comoção

A morte precoce do jovem gerou muita comoção nas redes sociais.

Em nota, a Associação Esportiva de Guaratuba disse que “se solidariza com a família do atleta Nicolas Gabriel Alves da Silva. O Atleta da Eliane Futsal/Campo Mourão, que disputava a Copa Litoral de Futsal, veio à falecer após um momento de diversão na Praia Central”.

Com informações, GMC Online

