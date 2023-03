Jiboia 'fugitiva' é flagrada em rua do PR e ataca morador; assista

Da Redação

A jiboia literalmente parou o trânsito

Uma cobra jiboia chamou a atenção de moradores da cidade de Maringá, no Noroeste do Paraná, na tarde desta segunda-feira (27). O animal foi flagrado enquanto atravessava a Rua José Alves Nendo e deu um "trabalhão" para as equipes de resgate, além de atacar um homem.

A jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento literalmente parou o trânsito na região do Jardim Eurogarden. Os motoristas que passavam pela via filmaram a cobra, e os vídeos estão repercutindo nas redes sociais. Assista no decorrer da matéria.

Em uma dos registros, uma mulher e seu companheiro estão dentro do carro e é possível notar a surpresa dos maringaenses ao se depararem com o réptil. "Gente, olha o tamanho dessa cobra, meu Deus", exclama a narradora. Em determinado momento, seu marido sai do veículo e ela logo dispara: "Não chega perto".

Um segundo vídeo foi feito por um homem já fora do seu automóvel. Em pé na calçada e mais perto da cobra, ele afirma que "se não filmar, ninguém acredita". Um outro homem brinca: "É uma anaconda". Nesse momento, no entanto, as coisas ficam mais complicadas.

Devido a proximidade dos seres humanos com o animal, a jiboia, que já está quase chegando em uma área de mata, dá um bote no homem que está com o celular. Pelas filmagens conseguimos ouvir o grito de susto e ver o celular balançando. Assista: null - Vídeo por: tnonline

De acordo com o biólogo de Apucarana, Fernando Felippe, a cobra é uma jiboia amazônica e não é venenosa. Apesar de ser nativa da Mata Atlântica, o animal não é comum na região Noroeste do Estado. Dessa forma, o profissional afirma que a cobra, muito possivelmente, fugiu de um cativeiro ilegal nas redondezas.







O resgate

A jiboia "fugitiva" além de ter chamado a atenção dos moradores, rendeu um "trabalhão" para os responsáveis pelo seu resgate. O Corpo de Bombeiros de Maringá foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu capturar o animal.

Outros vídeos feitos pelos maringaenses, que continuaram acompanhando a situação, mostram o momento em que um homem tenta colocar a cobra dentro de um cano de PVC. As imagens não são as melhores, mas retratam o desespero dos observadores e dos socorristas ao tentarem resgatar o "bichinho".

Muito brava, a cobra claramente não queria ser colocada dentro do cano. Veja: null - Vídeo por: tnonline

(Imagens do resgate: Rede Massa)



