Jiboia de 2 metros é encontrada por banhistas no Paraná

Uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi encontrada por banhistas na prainha de Porto São José, em São Pedro do Paraná (a 170 quilômetros de Maringá). As informações são do Portal da Cidade de Paranavaí.

Conforme a Polícia Militar Ambiental, o animal foi localizado por turistas em uma das palmeiras próximo à rampa de acesso à prainha. Uma equipe da Força Verde foi chamada para capturar o animal, que se tratava de um filhote. A ocorrência foi registrada na quinta-feira (12). A cobra foi resgatada e solta novamente em uma área de mata da região.

JIBOIA É VENENOSA?

De acordo com a Fiocruz, as jiboias são serpentes de médio a grande porte e podem medir até 4 metros de comprimento. Sua reprodução é ovípara. A gestação dura de 127 a 249 dias e nascem entre novembro e fevereiro. Produz de 8 a 50 filhotes por ninhada.

Além disso, são animais carnívoros, mas quase não gastam energia, podendo ficar vários dias sem comer. Mas, uma pergunta que muitos fazem: a jiboia é venenosa? A resposta é: não. São considerados animais pacíficos, pois não são venenosos e não atacam o homem. As jiboias vivem em torno de 20 anos.

