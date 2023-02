Jiboia com cerca de um metro e meio é encontrada no Rio Paraná

Da Redação

A cobra foi avistada por banhistas locais que pediram ajuda aos socorristas

Uma jiboia com cerca de um metro e meio de comprimento foi capturada por uma equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros no Rio Paraná, em Porto Rico, neste sábado (18). A cobra foi avistada por banhistas locais que pediram ajuda aos socorristas.

O animal – que é um réptil não peçonhento – foi encontrado pelos guarda-vidas no momento que ela havia acabado de sair da água e seguia por uma rampa náutica, com direção a um estabelecimento da região.

Os bombeiros capturaram a cobra e a soltaram em uma ilha que não foi alagada pelas cheias dos últimos dias no rio Paraná. Eles ainda aproveitaram para tirar uma ‘selfie’ ao lado do animal. Confira:

Conforme os profissionais, possivelmente o réptil estava à procura de um local seco, considerando que a maioria das ilhas já está embaixo d’água por causa do aumento do nível do rio.

As informações são do GMC Online.

