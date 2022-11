Jardineiro é morto a tiros por familiares após desentendimento, no PR

Da Redação

O crime foi registrado na tarde dessa quarta-feira (9), em Campo Mourão

Um homem foi morto a tiros na tarde dessa quarta-feira (9) após ter um desentendimento com familiares, em Campo Mourão, no noroeste do Paraná. A vítima, identificada como Bruno Fermino dos Santos, de 34 anos, foi assassinado pelo cunhado, de 18 anos. O sogro, de 61, também se envolveu no crime.

De acordo com as informações da Polícia Civil, que está à frente do caso, Bruno, que era jardineiro, foi morto no momento em que realizava um serviço próximo ao Centro Social Urbano, na Avenida Afonso Botelho. Ele foi surpreendido pelo irmão de sua esposa, que estava armado e efetuou disparos, e pelo sogro. Eles utilizaram um veículo Peugeot 308 para ir ao local, com o intuito de executar o familiar.

Não há informações sobre quantos tiros atingiram o trabalhador.



Durante a ação criminosa, a companheira de Bruno também foi atingida, ao sofrer um tiro no braço. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a mulher para um hospital. Conforme os socorristas, ela está bem.

As autoridades foram chamadas, e uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) resultou na prisão dos envolvidos no homicídio.

Conforme a polícia, o autor dos disparos, que é cunhado de Bruno, foi preso quando estava no hospital. Já o sogro da vítima estava escondido em uma residência, mas acabou sendo detido também.

Nilson Ribeiro, delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, falou sobre o assassinato. "Infelizmente, um crime em família, certamente de forma impensada e que por pouco não fez mais uma vítima, filha de um dos autores".



Nilson também destacou o trabalho conjunto entre as forças de segurança, que resultou na prisão dos criminosos. "Um crime solucionado rapidamente, o que reforça a importância da união das polícias, que foi a campo e fez a prisão dos dois envolvidos", completou.

A arma utilizada no crime, uma pistola 9 mm, e o Peugeot 308 foram apreendidos pelas autoridades.



