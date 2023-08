Jardineiro é eletrocutado durante almoço do Dia dos Pais em Curitiba

Um homem ficou gravemente ferido após levar uma descarga elétrica, durante um almoço de família, neste domingo (13), Dia dos Pais. O fato foi registrado no bairro Santa Cândida, em Curitiba, capital do Paraná. Conforme informações do site Banda B, o homem trabalha como jardineiro e foi mostrar um aparelho para o cunhado, quando sofreu o choque.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e quando chegou no local a vítima estava em parada cardíaca. Os socorristas iniciaram a massagem cardíaca com apoio do Corpo de Bombeiros e conseguiram reanimar o homem que foi encaminhado ao hospital. A descarga elétrica ocorreu em um transformador de 220 volts e, segundo os bombeiros, por causa da rapidez no atendimento o jardineiro tem grandes chances de recuperação sem sequelas.

FATALIDADE

Na noite de sexta-feira (11) outra ocorrência registrada também em Curitiba teve final trágico. Uma recém-nascida morreu após engasgar com leite materno. A bebê foi atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiro. O tio da recém-nascida, Jeferson Orêncio, conversou com a equipe de reportagem da Banda B e afirmou que a família tentou reanimar a criança através das manobras de primeiros socorros.



“Tentei reanimar ela, com medo, porque ela é muito pequena. A mãe dela ligou pros Bombeiros que foram dando as instruções de reanimação por telefone. Quando a ambulância chegou, eles fizeram de tudo, mas não adiantou. Muito triste, apenas 10 dias, tinha tudo pela frente”, afirmou o tio.

