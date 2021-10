Da Redação

Jararaca é flagrada tomando sol no balneário de Santa Helena

Uma postagem nas redes socais chamou a atenção nesta terça-feira (12). Luísa, uma moradora de Santa Helena publicou: “Muitas emoções na caminhada no balneário: tomando sol na calçada do prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul”.

Segundo a jovem, o animal estava bem quietinho e só quando chegou em casa é que ela avisou os bombeiros. Quando a equipe de resgate chegou no local, a jararaca, que ainda estava sob o sol, foi capturada e devolvida na mata.

A postagem rendeu muitos comentários. “Medo”, “que bonita”, “cruzcredo”, “eu ia correr uns 10km”, foram algumas das manifestações.

Com informações de Correio do Lago