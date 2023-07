Janelas tortas em prédio chamam atenção em cidade da região; conheça

Ao passar pela Rua Piratininga em Maringá, é possível perceber algo diferente em um prédio existente no local. Algumas pessoas podem até achar que não estão ‘bem das vistas’. Entretanto, com um olhar um pouco mais apurado é possível notar que algumas das janelas do edifício são tortas propositalmente.

Com 48 apartamentos distribuídos em seis andares, o Edifício Guinza foi entregue em Maringá em 2008 e fica no centro da cidade. Do total de janelas, 16 foram projetadas e instaladas de forma nada convencional.

Em 2019, o GMC Online conversou com a então síndica da época, Eliana Ribeiro, que ocupava o cargo desde a entrega do prédio. Ela contou que quando comprou o apartamento, na planta, não havia reparado que o projeto já incluía as janelas em posições diferentes. “Não percebi nos projetos. Quando estava quase pronto passei em frente e minha irmã me disse que as janelas estavam tortas”, disse em entrevista ao GMC.

Na época da entrega, o edifício havia sido pintado de cinza e os beirais das janelas receberam a cor laranja para ganhar mais destaque e chamar atenção de quem passava pela rua. Atualmente, o condomínio tem cores mais neutras.

No primeiro momento, a ex-síndica Eliana achou que os pedreiros haviam cometido algum erro. “Eu achei que iriam consertar, mas então fui olhar o projeto e vi que era uma arquitetura diferenciada”, contou a síndica ao GMC Online, que disse ainda que chegou a conversar com o arquiteto responsável pelo projeto do Guinza.

Os proprietários tiveram um único inconveniente. Ao mandarem fazer as janelas de vidro para que ficassem todas as unidades com o mesmo padrão, a empresa precisou adaptar o projeto das estruturas metálicas.

Por causa desse diferencial, o edifício se tornou um ponto de referência. Não tem quem passe e não olhe para cima ou quem não saiba onde o prédio fica. O local se tornou uma arquitetura moderna.

