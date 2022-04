Da Redação

Jacaré é capturado no centro de cidade do Paraná

Agentes do Posto de Brigada Comunitária de Nova Londrina, no noroeste do Paraná, realizaram uma captura inusitada na noite desta segunda-feira (18). Um jacaré foi encontrado no centro da cidade.

continua após publicidade .

A brigada recebeu uma ligação em que um morador informava que um filhote de jacaré estava andando na rua. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o animal. Conforme a equipe, o jacaré tem cerca de 1 metro de comprimento.



O animal foi capturado e solto na natureza, em uma região distante do perímetro urbano.

continua após publicidade .