Itaipu alerta para possibilidade de alagamentos na região baixa de Ciudad del Este

A Itaipu Binacional emitiu um alerta para a possibilidade de alagamentos na região baixa de Ciudad del Este, no Paraguai, devido à elevação do nível do rio Paraná. De acordo com as projeções da Comissão Especial de Cheias (CEC) da Itaipu, a cota do rio localizada na Ponte da Amizade, poderá ultrapassar 108 metros acima do nível do mar nos próximos dias, com possibilidade de os primeiros impactos ocorrerem no bairro San Rafael.

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A CEC está monitorando as condições hidrológicas do rio Paraná e a evolução prevista para os próximos dias. Na Estação Hidrométrica da Ponte da Amizade, o nível do rio já ultrapassou a cota de 107 metros acima do nível do mar e a previsão é de elevação gradual.

Segundo as últimas simulações elaboradas pela Divisão de Estudos Hidrológicos da Diretoria Técnica da Itaipu, a elevação do nível do rio poderá provocar os primeiros alagamentos na região baixa de Ciudad del Este quando a cota ultrapassar 108 metros acima do nível do mar. Inicialmente, poderão ser afetados a passarela de pedestres e o campo de futebol do bairro San Rafael.

A elevação das vazões está relacionada as chuvas que vêm ocorrendo no reservatório e nas bacias dos seus rios afluentes, bem como na bacia do rio Iguaçu.

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A CEC ressalta que as simulações foram elaboradas com base nos dados hidrológicos disponíveis atualmente, que podem sofrer alterações nos próximos dias. Por isso, as projeções serão atualizadas diariamente, de acordo com a evolução das condições do rio Paraná.

A orientação aos moradores do bairro San Rafael é que permaneçam atentos e acompanhem as informações atualizadas sobre os níveis do rio Paraná divulgadas no Boletim Hidrológico da Itaipu Binacional, disponível em www.itaipu.gov.br.

A Itaipu, por meio da Margem Direita e de sua Assessoria de Responsabilidade Social, também permanece em alerta para realizar eventuais transferências e prestar assistência aos moradores que possam ser afetados pela cheia.

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Operação da usina

A Itaipu Binacional é uma usina hidrelétrica a fio d'água, ou seja, não possui grande capacidade de armazenamento. Diante das vazões afluentes atuais e previstas, a usina está operando seu vertedouro para minimizar, na medida do possível, o pico da cheia e reduzir seus impactos sobre as infraestruturas localizadas a jusante da barragem.



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