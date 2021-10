Da Redação

Irmãs e homem morrem após caírem em buraco com lama no PR

Duas irmãs e um homem morreram após queda em um buraco que tinha sido aterrado recentemente em Rondon, no noroeste do Paraná, neste domingo (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são duas meninas, de 9 e 11 anos, e um adulto com idade ainda desconhecida. A Polícia Militar de Rondon informou que o homem não tem parentesco com as crianças.

O local onde ocorreu o acidente é usado como estacionamento de caminhões de uma empresa, na PR-082, ainda de acordo com os bombeiros. O buraco tem entre dois e quatro metros de profundidade.

O buraco tinha sido aterrado, mas por causa da grande quantidade de chuva que atingiu a região nos últimos dias, o espaço encheu de água, formando uma enorme poça de lama.

O Corpo de Bombeiros não soube informar o que as três vítimas estavam fazendo no local. Porém, detalhou que a menina de 9 anos caiu primeiro no buraco. A outra criança, de 11, tentou ajudá-la, mas não conseguiu e também caiu na poça. A terceira vítima, um adulto, tentou resgatar as meninas, mas também caiu e desapareceu.



Equipes dos bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar trabalharam no resgate. Os corpos foram recolhidos e levados para o Instituto Médico-Legal (IML).

As informações são do g1.