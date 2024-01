Irmãs de 15 e 17 anos desaparecem no litoral do PR e família faz apelo

Uma família pede ajuda para encontrar as irmãs Eloisa Rebeca Milanez, de 15 anos, e Emanuela Milanez, de 17. As adolescentes desapareceram na virada do ano durante a queima de fogos na praia de Caiobá, em Matinhos, litoral paranaense. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está à frente do caso e busca informações para encontrá-las.

A corporação informou que a mãe das jovens conseguiu entrar em contato com a filha caçula às 8h de segunda-feira, dia 1º de janeiro. Eloisa afirmou que estava na praia junto da irmã e que logo retornariam para casa, porém, isso não ocorreu. A mãe delas tentou entrar em contato novamente, mas os celulares das desaparecidas estão desligados, impossibilitando comunicação.

Conforme a PCPR, quem tiver qualquer informação a respeito das adolescentes pode entrar em contato através do número (41) 3511-0300. As autoridades divulgaram cartazes para ajudar nas buscas pelas irmãs.

Foto por Video Tribuna A família pede ajuda para encontrá-las

