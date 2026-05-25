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RELIGIÃO

Irmãos são ordenados padres no mesmo dia e na igreja em que cresceram no PR

"Nasceram juntos para a Igreja", diz bispo ao ordenar irmãos padres no Paraná; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 17:39:27 Editado em 25.05.2026, 17:39:20
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Irmãos são ordenados padres no mesmo dia e na igreja em que cresceram no PR
Autor Novos padres com o bispo diocesano de Guarapuava - Foto: Diocese de Guarapuava

Dois irmãos foram ordenados padres em uma mesma cerimônia no último sábado (23), em Guarapuava, na região central do Paraná. Anderson Carlos Ramos, 35, e Emerson Luiz Ramos, 38, receberam o sacramento na Paróquia Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores, mesma igreja onde cresceram, foram batizados, crismados e chegaram a atuar como coroinhas.

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Criados por mãe solo, os dois e o irmão mais velho, Isaac, passavam o tempo na igreja enquanto a mãe, Lindacir de Fátima, trabalhava. Ela relata que sempre incentivou a religiosidade dos meninos e confiava na igreja como um ambiente seguro, considerando que Deus acabou exercendo o papel de pai na vida dos filhos. Com o incentivo materno, os três irmãos chegaram a entrar no seminário, mas Isaac, o mais velho, percebeu que não tinha vocação e deixou os estudos religiosos.

Anderson e Emerson persistiram e, após 10 anos de dedicação e estudos, tornaram-se sacerdotes, mas seguirão caminhos distintos. Emerson foi ordenado pela Diocese de Guarapuava e atuará como padre diocesano, servindo diretamente em celebrações de uma comunidade específica. Já Anderson assumiu a vocação pela Congregação da Paixão de Jesus Cristo, os Passionistas, e viverá como missionário, podendo ser enviado para atuar em diversas cidades. Para Lindacir, o sentimento que resume a trajetória da família é o de gratidão eterna pela escolha e dedicação dos filhos.

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O bispo diocesano de Guarapuava, Dom Amilton Manoel da Silva, destacou a beleza e o significado da ordenação de dois irmãos no mesmo dia. “Dois irmãos ordenados juntos. E hoje eu fiquei sabendo que eles não nasceram apenas do mesmo ventre materno, mas também nasceram do útero da mãe Igreja, porque eles foram batizados juntos”, afirmou o bispo. Ele também ressaltou que a ordenação dos dois representa alegria para toda a Igreja. “Hoje, ordenando um para a Diocese de Guarapuava e o outro para a Congregação Passionista, na verdade, para a Igreja, toda a comunidade eclesial se alegra”, disse.


Irmãos são ordenados padres no mesmo dia e na igreja em que cresceram no PR
AutorIrmãos durante ordenação em Guarapuava - Foto: Diocese de Guarapuava

Após a celebração, o padre Emerson ressaltou a alegria e o entusiasmo diante do novo tempo missionário que se inicia. “O coração é cheio de alegria, entusiasmo, porque agora a missão recomeça. Aquela missão com a qual nós tínhamos percorrido como diáconos, agora continua como sacerdotes”, afirmou.

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Já padre Anderson resumiu o momento com palavras de gratidão e esperança. “O coração está cheio de entusiasmo por esse momento de alegria, de júbilo aqui na nossa paróquia. Então, a palavra é gratidão, muita fé, muita alegria e esperança”, disse.

A emoção também tomou conta da família, especialmente da mãe dos dois sacerdotes, dona Lindacir, que acompanhou a celebração com lágrimas e gratidão. “A alegria é muito grande. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por essa grande vitória que Ele me deu, por meus filhos estarem se ordenando hoje. É uma grande graça. Eu serei grata a Deus até meu último suspiro pelos filhos que eu tenho”, disse emocionada.

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Guarapuava IGREJA CATÓLICA ordenação religião vocação
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