Irmãos são aprovados no mesmo concurso e prestam ‘continência’ à mãe

Os irmãos Matheus Souza Alves e Marcelo Souza Alves, que têm três anos de diferença de idade, entraram juntos para a Polícia Militar do Paraná (PMPR), que concluiu o processo de formatura de novos militares na última semana. De Ariranha do Ivaí, 176 quilômetros de Maringá, a dupla foi aprovada no mesmo certame e contou com apoio irrestrito da mãe, Adriana da Silva Souza Alves, para conquistar o objetivo.

Depois de passarem pela escola de formação, Matheus teve a formatura realizada neste mês de setembro, em Londrina, como policial militar, enquanto Marcelo se formou bombeiro militar, em maio. Ambos atuam em vários municípios na região de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, e já chegaram até a atender ocorrência juntos.

A história da família é de superação, desde que os irmãos perderam o pai, em 2008, vítima de afogamento, quando ainda eram crianças. Adriana assumiu sozinha o cuidado com os filhos, precisou fazer sacrifícios financeiros para priorizar a educação dos dois e conta ter oferecido total apoio à escolha pela profissão.

