Irmãos morrem em incêndio de residência no sudoeste do Paraná

Incêndio ocorreu em uma casa na Rua João Maria Sabino, bairro Colina da Cascata

Duas pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira (27) em um incêndio em uma residência na Rua João Maria Sabino, bairro Colina da Cascata na cidade de Flor da Serra do Sul, no sudoeste do Paraná, na divisa com Santa Catarina.

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Francisco Beltrão e Palma Sola município vizinho catarinense foram acionadas por volta de 01h40.

Após extinguir o fogo e ao fazer a varredura foram localizados carbonizados os corpos dos moradores, dois irmãos de 48 anos e 48 anos.

Após liberados pela Criminalística, os corpos foram removidos ao IML (Instituto Médico Legal) de Francisco Beltrão.

A Polícia Civil através da delegacia da Marmeleiro, está investigando o caso.

Com informações PP News

