Irmãos morrem após carro ser atingido por caminhonete na BR-277; motorista fugiu

Dois irmãos morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma caminhonete na noite de sábado (30), na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, região oeste do Paraná. Antônio Lopes dos Santos da Silva, de 70 anos, e Rosária de Fátima, de 60, estavam em um Fiat Cronos que foi atingido por uma Dodge Ram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da caminhonete não foi localizado no local após a batida.

-LEIA MAIS: Após fim de semana de sol, ciclone traz frente fria e alerta de baixas temperaturas no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A colisão aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 612 da rodovia. De acordo com os agentes federais, o veículo em que as vítimas fatais estavam tentava acessar a pista principal a partir de uma via marginal quando foi atingido transversalmente pela caminhonete, que seguia no sentido Céu Azul a Cascavel. Com a força do impacto, os dois automóveis foram arremessados para o canteiro central.

Além dos irmãos, o Fiat Cronos transportava outras duas pessoas: uma mulher de 64 anos e uma criança de 5 anos. A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), na cidade vizinha de Cascavel. A criança sobreviveu à forte colisão sem sofrer nenhum ferimento.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros. Após o isolamento da área, a Polícia Científica realizou a perícia no trecho da rodovia e fez o recolhimento dos corpos. As circunstâncias do acidente e a identificação do condutor da Dodge Ram seguem sob investigação das autoridades competentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Banda B