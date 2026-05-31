Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

Irmãos morrem após carro ser atingido por caminhonete na BR-277; motorista fugiu

Vítimas de 70 e 60 anos tentavam acessar a rodovia quando foram atingidas por uma Dodge Ram. Condutor da caminhonete não foi localizado pela PRF

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 16:27:28 Editado em 31.05.2026, 16:27:23
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Irmãos morrem após carro ser atingido por caminhonete na BR-277; motorista fugiu
Autor Os irmãos não resistiram e morreram após o acidente - Foto: Reprodução

Dois irmãos morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma caminhonete na noite de sábado (30), na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, região oeste do Paraná. Antônio Lopes dos Santos da Silva, de 70 anos, e Rosária de Fátima, de 60, estavam em um Fiat Cronos que foi atingido por uma Dodge Ram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da caminhonete não foi localizado no local após a batida.

-LEIA MAIS: Após fim de semana de sol, ciclone traz frente fria e alerta de baixas temperaturas no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A colisão aconteceu por volta das 19h, no quilômetro 612 da rodovia. De acordo com os agentes federais, o veículo em que as vítimas fatais estavam tentava acessar a pista principal a partir de uma via marginal quando foi atingido transversalmente pela caminhonete, que seguia no sentido Céu Azul a Cascavel. Com a força do impacto, os dois automóveis foram arremessados para o canteiro central.

Além dos irmãos, o Fiat Cronos transportava outras duas pessoas: uma mulher de 64 anos e uma criança de 5 anos. A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), na cidade vizinha de Cascavel. A criança sobreviveu à forte colisão sem sofrer nenhum ferimento.

O atendimento à ocorrência mobilizou equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros. Após o isolamento da área, a Polícia Científica realizou a perícia no trecho da rodovia e fez o recolhimento dos corpos. As circunstâncias do acidente e a identificação do condutor da Dodge Ram seguem sob investigação das autoridades competentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Banda B

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito BR-277 Paraná investigação de acidente irmãos vítimas Polícia Rodoviaria federal veículo em colisão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV