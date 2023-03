Irmãos e amigo que morreram em acidente no PR são identificados

Da Redação

Três homens morreram em um acidente registrado neste sábado (11), na rodovia BR-369, entre as cidades de Campo Mourão e Mamborê, no Paraná. As vítimas são dois irmãos e um amigo, identificados como Ednaldo César Albino, Everton César Albino e Valdecir Venâncio. As idades não foram informadas.

No local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que ocorreu uma colisão frontal entre um Citroën C4 e um Chevrolet S10. Ambos os veículos com placas de Mamborê. No carro, viajavam as três vítimas fatais.

O motorista da caminhonete, um homem, de 24 anos, foi socorrido apresentando ferimentos moderados. Ele foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Campo Mourão. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela PRF. Os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

As informações são do Corujão Notícias.

