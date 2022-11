Irmãos de 7 e 11 anos morrem afogados em rio do Paraná

Os dois desapareceram no rio do bairro Jardim Independência no início da tarde de segunda-feira

Da Redação

Atualização: 16 de novembro, 2022, às 07:00

fonte: Reprodução

