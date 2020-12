Irmão gêmeo esfaqueia outro, vai pra delegacia, mas ferido retira queixa - TNOnline

Continua após publicidade

Na manhã desta terça-feira (1), a Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um homem, de 37 anos, acusado de ter esfaqueado o irmão gêmeo, em Curitiba. Mesmo ferido, o irmão esfaqueado se recusou a representar contra o outro por medo dele ser preso. Conforme a família, os dois têm desentendimentos quase sempre.

Segundo as informações, o desentendimento começou na residência deles, de acordo com um PM os indivíduos estavam ingerindo bebida alcoólica juntos. “A briga entre ele já é algo corriqueiro, segundo todos que falaram com a gente. Até mesmo a mãe deles já teria saído de casa por causa das brigas. Hoje, ambos passaram a noite provavelmente bebendo e consumindo drogas, então, brigaram e um deles desferiu diversas facadas na nunca do próprio irmão, isso dentro de casa. Eles são gêmeos”, disse em uma entrevista.

O policial relatou que, logo após as facadas, eles fizeram as pazes. “Embora ferido, o rapaz disse que não tinha interesse em representar contra o irmão porque estava com medo de ele ir preso, ou seja, acabaram fazendo as pazes, logo depois. Mas, fomos acionados e como houve crime, indefere se haverá representação ou não”, continuou.

O agressor tem afundamento de crânio e problemas na fala devido a um acidente que sofreu há anos.

Com informações; Banda B.