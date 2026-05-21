Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
IPVA 2026

IPVA mais barato: número de motoristas que quitaram tributo cresce no PR

Ao todo, foram mais de 2,77 milhões de veículos com o IPVA em dia

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 09:35:19 Editado em 21.05.2026, 09:35:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

IPVA mais barato: número de motoristas que quitaram tributo cresce no PR
Autor Foram 44.302 novos veículos e 23.254 registros de outro estado - Foto: Albari Rosa/Arquivo AEN

A redução na alíquota do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 ajudou mais paranaenses a ficarem em dia com o fisco estadual.

Dois a cada três motoristas quitaram o imposto até o último dia 15 de maio, data final do calendário de vencimentos. Ao todo, foram mais de 2,77 milhões de veículos com o IPVA em dia — número que corresponde a 66,4% dos 4,2 milhões de veículos tributados pela Receita Estadual do Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Mega-Sena: entenda por que o sorteio não acontece nesta quinta (21)

Em comparação ao mesmo período de 2025, quando a alíquota ainda era de 3,5%, cerca de 2,4 milhões de paranaenses tinham feito o pagamento integral do imposto.

Na prática, isso significa que o IPVA reduzido fez com que o número de quitações crescesse quase 12%. Em compensação, o total de inadimplentes caiu 9%, indo de 1,5 milhão no ano passado para 1,3 milhão em 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tivemos um crescimento expressivo no número de contribuintes adimplentes, ou seja, que aproveitaram o menor IPVA do Brasil para deixar as contas em dia”, afirma o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, reforçando o efeito benéfico da nova alíquota de 1,9% em vigor desde janeiro. “Era o efeito que esperávamos: o paranaense com mais dinheiro no bolso e comprometido em honrar seus compromissos com o Estado”.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

ARRECADAÇÃO

O resultado disso aparece na própria arrecadação. Segundo balanço da Receita Estadual, mais de 80% do IPVA 2026 já foi pago até o fim do calendário. Foram R$ 3,6 bilhões até o último dia 15. Para o ano, o valor total lançado é de R$ 4,5 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os municípios, o destaque ficou com Indianópolis, na região Noroeste. Os moradores da cidade já quitaram mais de 92,4% de todo o imposto lançado para seus 1.333 veículos, o maior índice de todo o Estado. Em seguida, aparecem Bom Sucesso do Sul (90,2%) e Sulina (89,6%).

A região com a maior taxa de arrecadação foi o Sudoeste, onde 82,4% do IPVA 2026 já foi recolhido. O Centro-Oeste (81,25%), Oeste (81,09%), Centro-Sul (80,75%) e Sul (80,38%) também aparecem acima da média paranaense.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As 10 cidades com as maiores taxas de adimplência:

  • Indianópolis - 92,4%
  • Bom Sucesso do Sul - 90,2%
  • Sulina - 89,6%
  • Pranchita - 88,9%
  • Mercedes - 88,8%
  • Arapuã - 88,6%
  • Quatro Pontes - 88,6%
  • Capanema - 88,5%
  • Verê - 88,2%
  • Virmond – 87,4%


AUMENTO DE EMPLATAMENTOS

Outro efeito imediato da mudança foi o aumento dos emplacamentos. De janeiro a abril deste ano, o crescimento foi de 38,5% na comparação com o mesmo período de 2025. Foram 229.400 registros no 1º quadrimestre de 2026, contra 165.659 no ano passado, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dos quatro meses analisados, a alta mais expressiva ocorreu no mês de março, com 54%, quando 67.556 veículos foram registrados no Paraná, 23.671 a mais que no mesmo mês de 2025, com 43.885.

Foram 44.302 novos veículos (primeiro emplacamento) e 23.254 registros de outro estado (quando o proprietário transfere o “domicílio” do automóvel). É como se 2.179 veículos por dia recebessem “placas paranaenses” registrados junto ao Detran.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Adimplência de Contribuintes arrecadação Paraná Benefícios Fiscais Paraná Emplacamentos Veiculares Imposto sobre Propriedade de Veículos IPVA 2026
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV