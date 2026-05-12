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IPVA 2026: última parcela para placas 3 e 4 vence nesta terça-feira (12)

Para fazer o pagamento, os proprietários devem acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos para gerá-las

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 08:49:14 Editado em 12.05.2026, 10:55:56
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IPVA 2026: última parcela para placas 3 e 4 vence nesta terça-feira (12)
Autor Prazo de pagamento termina nesta terça-feira - Foto: Albari Rosa/Arquivo AEN

Encerra nesta terça-feira (12) o prazo de pagamento da 5ª e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 para veículos com placas terminadas em 3 e 4. De acordo com a Receita Estadual do Paraná, mais de 1,1 milhão de veículos optaram pelo parcelamento do tributo em todo o Estado e terão até o fim da semana para regularizar sua situação com o fisco.

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A inadimplência pode trazer consequências, já que o débito pode ser inscrito na Dívida Ativa, com inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual e o impedimento de usar de créditos do Nota Paraná, além de gerar restrições como nome negativado, dificuldade para obter empréstimos, acessar linhas de crédito e assumir cargos públicos. Quem deixa o IPVA em atraso também não consegue licenciar o veículo.

O atraso também pesa no bolso. A multa é de 0,33% ao dia, acrescida de juros de mora com base na taxa Selic. Após 30 dias de inadimplência, a multa passa a ser fixa em 20% do valor do imposto.

COMO PAGAR – As guias do IPVA no Paraná não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Para fazer o pagamento, os proprietários devem acessar o Portal do IPVA ou o Portal de Pagamento de Tributos para gerá-las. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que permite o acesso às guias.

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Assim como já aconteceu no exercício 2025, os contribuintes podem pagar o IPVA 2026 via pix a partir do QR Code presente na guia, a partir de mais de 800 instituições financeiras, bem como seus canais digitais, não limitados aos parceiros do Estado.

ALÍQUOTAS – Com alíquota geral de 1,9% sobre o valor venal dos veículos, o Paraná tem um dos menores IPVAs do país. Contudo, em alguns casos, os proprietários pagam ainda menos.

Ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a gás natural veicular (GNV) são tributados em 1% no Estado. Atualmente, cerca de 36 mil veículos leves já utilizam GNV no Paraná. A conversão deve ser feita exclusivamente em oficinas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Além disso, as motocicletas de até 170 cilindradas continuam isentas do imposto, mantendo a política adotada no IPVA 2025.

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SITES FALSOS – A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é gerar sempre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilizar o app da Receita Estadual.

Confira o vencimento por final de placa da quinta e última parcela do IPVA 2026:

1 e 2: 11/05 (vencido)

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3 e 4: 12/05

5 e 6: 13/05

7 e 8: 14/05

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9 e 0: 15/05

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Inadimplência IPVA IPVA 2026 multas e juros Prazo de pagamento Receita Estadual Veículos GNV
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