IPVA 2023: 1ª parcela ou quota única começam a vencer nesta semana

A primeira parcela ou a quota única com desconto do IPVA 2023 dos automóveis registrados no estado do Paraná começam a vencer nesta semana. As datas variam de acordo com a numeração final da placa de cada veículo. Veja tabela abaixo.

O valor que deve ser pago depende do modelo do carro, moto ou caminhão. O imposto é calculado a partir de uma alíquota definida em cada estado sobre o preço da venda do automóvel. No Paraná, a alíquota definida foi de 3,5%.

LEIA MAIS: Pagamento à vista do IPVA 2023 rende desconto de até 20%

Os motoristas tem a oportunidade de pagar o IPVA integralmente e receber um desconto no momento de quitar o boleto. O estado paranaense concede 3% a menos para aqueles que optarem pela quota única.





Veja o calendário IPVA no Paraná fonte: RicMais

Métodos de Pagamento

Os valores podem ser conferidos no Portal IPVA da Secretaria da Fazenda. De acordo com o Governo, o contribuinte não receberá o boleto em casa.

O contribuinte pode pagar o imposto à vista, com 3% de desconto, ou parcelado em cinco vezes sem juros. O imposto pode ser quitado por meio de Guia de Recolhimento ou via PIX. Neste ano, também é possível pagar com cartão de crédito, em até 12 vezes. Neste caso, há juros.

No portal, o contribuinte acessa outros serviços relacionados ao IPVA, como pedidos de isenção/imunidade, parcelamento, regularização de débitos, além de revisão ou consulta do valor venal.





Atraso

O atraso no pagamento do IPVA não é uma infração de trânsito, mas implica no acréscimo de juros no valor do imposto. Quem não quitar o IPVA também não conseguirá fazer o licenciamento do veículo, outra taxa que deve ser paga, porém, com vencimento em outro momento do ano.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir um veículo que não está registrado e devidamente licenciado é uma infração gravíssima. A multa, neste caso, é de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH.

Sem o licenciamento em dia, o veículo também não pode ser transferido e ainda pode ser retido em uma blitz policial, caso represente um risco à segurança. Além disso, o nome do proprietário é incluído na dívida ativa e na lista de devedores do SPC, Serasa e SCPC.





Fonte: Com informações RicMais.

