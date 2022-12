Investimentos em desenvolvimento urbano chegaram a R$ 3,8 bi no PR

Da Redação

Mais de 5 mil ações e R$ 3,8 bilhões em investimentos. Esse é o volume de contratos de obras e serviços assinados com os 399 municípios pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas ao longo dos últimos quatro anos. Os recursos foram repassados em transferências a fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de pagamento por parte das prefeituras, ou via financiamento, operacionalizado pela Fomento Paraná e Paranacidade.

Esses recursos impactaram diretamente a vida da população ao viabilizar diferentes obras. Entre os projetos, destaque para a pavimentação e recape de vias, drenagem, acessibilidade, sinalização, paisagismo e iluminação; construção civil, como barracão industrial ou comercial, feira, escola municipal, posto de saúde, centros de convivência e terminal de transporte urbano; equipamentos municipais, como parque, praça, calçada, ciclofaixa e Meu Campinho; aquisição de terrenos para área industrial; e equipamentos rodoviários, como trator de esteira, motoniveladora, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, minirolo compactador, caminhão caçamba e vans.

Conforme o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas na atual gestão, Augustinho Zucchi, esses resultados são os maiores da história do Paraná para um ciclo de quatro anos. Ele cita o exemplo dos contratos de pavimentação, que são os mais solicitados. Somadas todas as obras de asfalto, concreto, pedra regular ou irregular, blockret, recape e outras, são mais de 2,5 mil quilômetros.

“Ao longo de todo esse período fizemos investimentos emblemáticos em algumas cidades, como novos terminais urbanos e escolas municipais, além de pavimentação de bairros que há anos pediam esses recursos. Investimentos urbanos mudam a configuração de alguns municípios porque atraem novos investidores e melhoram a qualidade de vida. Todo esse trabalho também leva em conta os compromissos sustentáveis assumidos pelo Paraná diante do mundo", afirmou o secretário.

Foram, segundo ele, 5.616 ações. Os R$ 3,8 bilhões estão divididos em R$ 2,2 bilhões via Transferência Voluntária da SEDU em 4.492 ações diversas e R$ 1,6 bilhão em 1.124 ações diferentes pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM). Nesses valores há também a participação do município com contrapartidas.

Além da pavimentação, esses recursos financiaram a construção de 113 barracões industriais que impulsionaram a economia, geraram empregos e renda para milhares de pessoas; reformas em quatro teatros municipais, incentivando a cultura no Estado; e construção ou modernização de mais de 500 edificações como escolas, creches, centros de juventude, ginásios de esportes, hospitais, postos de saúde, complexos esportivos e outras.

No mesmo período também foram adquiridos 2,3 mil veículos, sendo mais de mil equipamentos rodoviários para auxiliar os municípios em obras urbanas. Em parceria com os municípios, também foram trocadas por lâmpadas LED quase 40 mil luminárias, garantindo segurança às pessoas em vias públicas em todas as regiões do Paraná. Foram ainda construídas, ampliadas ou reformadas 109 praças e 20 parques, dando melhor opção de lazer aos paranaenses.

