Investimento em assistência farmacêutica cresce 450% em 2022 no Paraná

Investimento para a Assistência Farmacêutica aumentou 473% em 2022

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aumentou o repasse para o Incentivo à Organização da Assistência Farmacêutica (IOAF) em 450% neste ano. O recurso, que em 2021 foi de aproximadamente R$ 2,9 milhões, passou para mais de R$ 16 milhões.

O IOAF é parte do Programa Farmácia Paraná e tem como objetivo contribuir para a melhoria na organização da Assistência Farmacêutica dos municípios. O novo valor foi pactuado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e está previsto na Resolução Sesa 788/2022.

“Seguimos atendendo a determinação do governador Ratinho Junior, de levar assistência à saúde a todo Estado. Com esse importante incremento, está sendo possível realizar melhorias na estrutura das farmácias municipais, investir na compra de novos computadores, mobiliários e geladeiras para armazenamento correto dos medicamentos de modo a cumprir as boas práticas na área da assistência farmacêutica”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Com os recursos destinados aos municípios, o cidadão encontra o seu medicamento na própria cidade, sem precisar ir até uma farmácia da rede estadual. “Hoje 60% dos usuários que recebem medicamentos contemplados no elenco do SUS já são atendidos nas farmácias de 370 municípios. Esse recurso vem para auxiliar na estruturação dessas farmácias municipais, facilitando o acesso do cidadão a esses medicamentos sem que tenha que se deslocar até a farmácia da Regional de Saúde”, explicou a coordenadora da Assistência Farmacêutica do Paraná, Deise Pontarolli.

A rede estadual tem 23 farmácias localizadas nas 22 Regionais de Saúde e atende mais de 350 mil usuários cadastrados para receber gratuitamente medicamentos e insumos para mais de 100 tipos de doenças, entre elas artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, doença de Crohn, Alzheimer e Parkinson, esclerose múltipla e insuficiência renal crônica.

RECURSOS

Nestes quatro anos de gestão, além de registrar o maior investimento da história em 2022, já foram repassados mais de R$ 9 milhões para o IOAF. Foram distribuídos, por meio do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), 1,1 bilhão de unidades de medicamentos e vacinas, um investimento que correspondente a mais de R$ 6,5 bilhões. Desse total, só para a distribuição da vacina contra a Covid-19, foram mais de 30 milhões de doses.

A Sesa investiu também cerca de R$ 3,8 milhões em infraestrutura logística, com a aquisição de 70 câmaras científicas de refrigeração para conservação de medicamentos, 29 câmaras frias modulares e 78 freezers, além da contratação do sistema de monitoramento remoto de temperatura e umidade, que amplia a segurança no armazenamento de medicamentos, tanto para as Regionais de Saúde quanto para o Cemepar.

Para o Consórcio Paraná Saúde as transferências passaram de R$ 120 milhões para a compra de medicamentos básicos, destinados aos 398 municípios consorciados e mais R$ 23,4 milhões de contrapartida estadual para o município de Curitiba (não consorciado). “Os investimentos para a Assistência Farmacêutica foram crescentes nesses quatro anos. Esta é a política pública deste governo, investir para obter cada vez mais qualidade no atendimento para todos os paranaenses”, enfatizou o secretário.

REMÉDIO EM CASA

Em 2021 foi implantado pela Sesa o serviço “Remédio em Casa”. São mais de15 mil usuários cadastrados que recebem em seus domicílios medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Atualmente o serviço está disponível em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu.

FÁRMACIA DIGITAL

Outro importante serviço oferecido para a população é o “Farmácia do Paraná Digital”, um sistema para a solicitação de medicamentos e envio de documentos para o cadastro de forma 100% virtual. Desde a implantação do serviço, em outubro de 2021, já foram realizadas em torno de 6,5 mil solicitações. Esta ferramenta está disponível para moradores de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu – cidades com maior número de usuários.

O cadastro online pode ser feito clicando AQUI.

