Investigações da PCPR apontam que vítimas encontradas em covas no PR foram mortas por dívidas com o tráfico

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o homicídio e a ocultação de cadáver de um homem de 40 anos e de uma mulher de 39 anos cujos corpos foram encontrados em covas no bairro Cajuru, em Curitiba. A principal linha de apuração aponta que os crimes foram motivados por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. A equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu dois homens em cumprimento a mandados de prisão temporária por suspeita de envolvimento nos executamentos e nas ocultações.

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Os restos mortais foram localizados na quarta-feira (2) em dois pontos distintos do bairro. A primeira vítima, identificada como Ted William da Silva Oliveira, de 40 anos, estava enterrada nos fundos de um estabelecimento de reciclagem localizado na Rua Capitão Guilherme Bianchi. De acordo com a polícia, o imóvel funcionava também como ponto de venda de entorpecentes e teria sido o local onde os crimes foram praticados. A segunda vítima, identificada preliminarmente como Janaína Rosa da Conceição, teve parte dos restos mortais encontrada perto da linha férrea, na Avenida Prefeito Maurício Fruet.

O caso começou a ser investigado a partir do relato do pai de Ted, que procurou a delegacia para informar que o filho havia sido agredido na madrugada de sábado após uma discussão em uma distribuidora. Ele relatou ter ido com o filho ao endereço da reciclagem, onde homens armados tentaram contê-los e levaram o automóvel Fiat Palio da vítima. Inicialmente apurado como crime patrimonial ou sequestro, o caso mudou de rumo na terça-feira (1º), quando o carro do homem foi localizado incendiado em uma área de mata no município de Piraquara.

Com o avanço das apurações, imagens de câmeras de segurança e informações sobre débitos da vítima com traficantes locais, a polícia solicitou à Justiça a prisão de dois suspeitos e mandados de busca no imóvel da reciclagem. Durante as buscas efetuadas no terreno na quarta-feira, as equipes localizaram a cova onde o corpo de Ted estava sepultado de forma clandestina. Exames preliminares indicaram que ele foi asfixiado e teve o corpo parcialmente incinerado antes do sepultamento.

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Paralelamente, a polícia apurava o desaparecimento da mulher de 39 anos, vista pela última vez no dia 26 de agosto. As investigações conectaram os dois casos e indicaram que ela também teria sido morta no mesmo ponto de tráfico pelos mesmos suspeitos. A hipótese trabalhada é de que a mulher tenha sido sufocada, teve o corpo parcialmente queimado, esquartejado e transportado para áreas distintas do bairro. Com o auxílio do cão de faro da corporação, os policiais localizaram parte dos restos mortais da vítima, e os exames periciais continuam para a identificação oficial e a busca pelas demais partes do corpo.

Os dois suspeitos permanecem detidos temporariamente e o inquérito policial prossegue na PCPR para esclarecer toda a dinâmica dos assassinatos, averiguar a possível participação de outros envolvidos e concluir os laudos periciais e necroscópicos das vítimas.

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Com informações de Banda B