Investigação: PC localiza pai de menina encontrada sozinha em Maringá

As investigações a respeito do caso continuam

Uma investigação da Polícia Civil (PC), por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima de Crimes (Nucria), apurou quem é o pai da menina que foi encontrada sozinha no interior de um estabelecimento comercial, na tarde da última quarta-feira (18), em Maringá, norte do Paraná. A criança, que tem aproximadamente três anos, está em um abrigo da Cidade Canção.

A delegada do Nucria, Karen Friedrich Nascimento, afirmou que, embora o responsável pela menina tenha sido encontrado, as investigações continuam. Inclusive, ele foi localizado após a cooperação de uma profissional de saúde de uma UBS de Maringá.

A agente relatou que uma pessoa levou a criança até a unidade em dezembro do ano passado. “Após diligências realizadas na tarde de hoje [quinta-feira, 19], identificamos uma agente de saúde que relatou que uma pessoa teria ido com a criança até uma UBS para realizar o cadastro e receber atendimento médico, e que ao ser informada que deveria apresentar o documento de identificação da criança, não teria retornado. Isso teria ocorrido no mês de dezembro do ano passado. Então conseguimos localizar o endereço desse suposto pai da criança”.

Uma equipe do Nucria, juntamente do Conselho Tutelar e do secretário de Juventude, Cidadania e Imigrantes, Emmanuel Predestin, foram à residência do suposto pai da menina. “Chegamos no local e ele de imediato se identificou como sendo o genitor da criança, disse que teria ido até o centro para comprar um tênis, deixou a criança sentada para que ele realizasse a compra e quando retornou a criança já não estava mais no local que ele havia deixado”, afirmou.

Pai não registrou queixa por desaparecimento

A delegada Karen contou também que o responsável pela criança não prestou queixa a respeito do desaparecimento, já que não sabia que poderia contar com a ajuda da polícia ou do Conselho Tutelar.

“Segundo ele, ele retornou para fazer buscas e não a encontrou. Disse também que não procurou a delegacia e nem o conselho tutelar porque não sabia que estes órgãos podiam ajudá-lo a encontrar a criança. Disse que essa criança está há mais ou menos um mês aqui na cidade de Maringá, que a mãe estaria no Chile. Também o investigador, na data de hoje (dia 19), realizou diligências com o intuito de localizar imagens de câmeras de monitoramento. Após a juntada dessas imagens é que conseguiremos verificar se eventualmente houve a configuração do crime de abandono de incapaz, se a criança se perdeu do pai, ou se ele, de forma dolosa deixou a criança abandonada no local”. Nesta quinta-feira, a informação de um homem de bicicleta, que teria sido visto próximo à menina, reforçou a suspeita de abandono.



A menina é de nacionalidade estrangeira. De acordo com o Conselho Tutelar da Zona Sul, que atendeu o caso, pelas características, é angolana ou haitiana. Ela usava um par de tênis azul, calça jeans, camiseta vermelha e tinha missangas nos cabelos e não apresentava sinais de maus-tratos.

As informações são do GMC Online.

