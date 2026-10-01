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ACIDENTE EM IPIRANGA

Investigação de acidente com 23 mortos na BR-373 avança para a reta final com ajuda de peritos da Índia

Micro-ônibus da Saúde de Imbituva bateu de frente com caminhão em agosto

Escrito por Da Redação
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Investigação de acidente com 23 mortos na BR-373 avança para a reta final com ajuda de peritos da Índia
Autor O acidente aconteceu no dia 19 de agosto em Ipiranga - Foto: PRF

A investigação sobre o acidente de trânsito que deixou 23 pessoas mortas na BR-373, em Ipiranga, na região dos Campos Gerais do Paraná, entrou em sua reta final. Para concluir o inquérito e relatar o caso à Justiça, a Polícia Civil aguarda apenas a emissão de um laudo complementar da Polícia Científica, que precisou recorrer a uma análise internacional de dados em conjunto com equipes na Índia para conseguir extrair informações dos destroços.

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De acordo com a delegada responsável pelo caso, Ingrid Priotto, o tacógrafo e o módulo eletrônico do micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva ficaram completamente destruídos na colisão frontal com uma carreta. Devido à gravidade dos danos, os aparelhos foram encaminhados para São Paulo e a polícia precisou entrar em contato com a fabricante do veículo. Parte do trabalho de recuperação dos dados foi realizada por especialistas indianos, esforço necessário para que os peritos possam atestar a velocidade e o comportamento do micro-ônibus no momento exato do impacto.

A tragédia ocorreu na madrugada de 19 de agosto, no quilômetro 209 da rodovia. O coletivo transportava pacientes e acompanhantes do município de Imbituva que fariam tratamentos médicos em hospitais de Curitiba e região metropolitana. Durante o trajeto, o micro-ônibus foi atingido de frente por um caminhão com placas de Erechim (RS). O grave acidente resultou na morte do caminhoneiro e de 22 ocupantes do veículo de passageiros. Outras cinco pessoas sobreviveram e foram levadas a hospitais da região.

Os levantamentos preliminares feitos pelas equipes de criminalística no local indicaram que o caminhão teria saído de sua faixa de rolamento, invadido a pista contrária e provocado a batida. Toda a dinâmica e as circunstâncias do acidente foram analisadas ao longo dos últimos meses por meio de perícias nos veículos e na rodovia. A conclusão definitiva sobre as causas da tragédia será formalizada no inquérito policial assim que o laudo internacional e as análises da Polícia Científica forem entregues.

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Com informações Portal ARede.

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acidente de transito BR-373 campinas gerais investigação polícia civil trânsito seguro
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