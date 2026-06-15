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Inverno se aproxima: PR terá geadas e grande variação de temperatura até domingo

Em Apucarana, temperatura mínima deve chegar a 10 na quarta-feira (17)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 14:50:57 Editado em 15.06.2026, 14:50:51
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Inverno se aproxima: PR terá geadas e grande variação de temperatura até domingo
Autor Geada por ocorrer nas regiões Sul e Sudeste do Paraná a partir desta terça-feira (16) - Foto: Orlando Kissner/Arquivo AEN

O Paraná inicia a última semana do outono sob alerta de geadas e com uma acentuada amplitude térmica, características que devem predominar até o próximo domingo (21), quando tem início o inverno. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar frio e seco que atua sobre o estado favorece o amanhecer gelado, especialmente nas regiões Sul e Sudoeste, onde o fenômeno de geada pode ocorrer entre terça-feira (16) e quinta-feira (18).

-LEIA MAIS: Última semana de outono terá amanhecer gelado e tardes mais quentes no PR

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Em Apucarana, a previsão de queda nas temperaturas. As mínimas previstas devem ficar na casa dos 10°C entre terça (16) e quarta-feira (17), com máximas de até 22°C. O dia mais frio desta semana promete ser a quarta, com mínima de 10°C e máxima de 18°C.

Nas demais regiões, como o Leste, Campos Gerais, Norte e Noroeste, a semana começa com céu nublado e influência da umidade residual de uma frente fria que passou pelo oceano. Nessas áreas, a previsão indica variações menos acentuadas de temperatura nesta segunda-feira. Com o avanço dos dias, a nebulosidade tende a diminuir, permitindo que o sol apareça com mais intensidade durante as tardes, ainda que os termômetros não registrem valores elevados. A expectativa dos meteorologistas é que as temperaturas máximas alcancem a casa dos 23°C no Norte e no Oeste, gerando uma diferença superior a dez graus em relação aos índices observados no início da manhã.

O meteorologista Samuel Braun destaca que o tempo mantém o padrão típico de outono, com a formação de nevoeiros em vales de rios e áreas serranas durante as primeiras horas do dia, que se dissipam conforme o aquecimento solar. Contudo, essa estabilidade tem data para terminar. A partir de sexta-feira (19), a chegada de uma nova frente fria deve alterar as condições meteorológicas em todo o estado. O sistema eleva o risco de tempestades, principalmente nas regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste logo no período da manhã, estendendo-se para os demais setores paranaenses ao longo do dia.

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