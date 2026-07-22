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CRIME

Invasor armado com faca é morto por policial no telhado de escola estadual no Paraná

Dupla atacou policial militar e guarda municipal durante a madrugada

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 11:11:59 Editado em 22.07.2026, 11:11:54
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Invasor armado com faca é morto por policial no telhado de escola estadual no Paraná
Autor Colégio estadual foi invadido por criminosos - Foto: Djalma Malaquias/Banda B

Um homem morreu baleado na madrugada desta quarta-feira (22) ao tentar invadir o Colégio Estadual Hildebrando de Araújo, localizado no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, estava acompanhado de um comparsa e foi surpreendido no telhado da instituição por um policial militar e um guarda municipal que residem no local. Com informações da Banda B.

-LEIA MAIS: Homem é preso após tentar furtar fiação para pagar dívida de drogas em Apucarana

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Segundo as autoridades, a dupla reagiu à abordagem avançando com uma faca contra os servidores, o que levou o policial a efetuar os disparos. O segundo invasor conseguiu fugir e segue sendo procurado.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o uso da arma de fogo foi necessário para conter a ação diante da agressão e do risco iminente à vida dos agentes. A Polícia Científica e as equipes de perícia foram acionadas de imediato para realizar os procedimentos legais no local, e as circunstâncias exatas do confronto serão apuradas. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informou que o homem morto já possuía antecedentes criminais e é apontado como o provável autor de outra invasão à mesma escola, registrada na última segunda-feira (20), quando ocorreu o furto de aproximadamente 200 metros de cabos elétricos e danos à estrutura do prédio.

Após os episódios recentes, a Secretaria de Educação e o Núcleo Regional de Educação de Curitiba passam a acompanhar o caso de perto e já articulam medidas para reforçar a segurança estrutural da unidade. A pasta ressaltou ainda que, como as escolas estaduais encontram-se em período de recesso de meio de ano, a programação letiva do colégio não será prejudicada e o cronograma dos estudantes segue sem alterações.

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Leia a nota da secretaria abaixo:

“A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) informa que na madrugada desta quarta-feira (22) o Colégio Estadual Hildebrando de Araújo, em Curitiba, sofreu uma tentativa de furto. Um policial militar e uma guarda municipal, que moram na instituição, identificaram dois homens no telhado da escola, tentando entrar na unidade. Durante a abordagem, houve confronto, no qual um dos suspeitos foi atingido e veio a óbito.

Segundo informações das autoridades policiais, o suspeito fazia uso de tornozeleira eletrônica e já tinha passagens pela polícia. O segundo homem envolvido na ação fugiu do local e ainda não foi localizado.

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A Polícia Militar, a Polícia Científica e os demais órgãos competentes foram acionados imediatamente e realizaram os procedimentos necessários. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.

Essa foi a segunda tentativa de furto à escola nesta semana. Na última segunda-feira (20), a unidade escolar foi alvo de invasão parecida. O homem envolvido acessou o telhado da instituição e furtou aproximadamente 200 metros de cabos elétricos, causando danos à estrutura da escola. Há suspeita de que o furto foi praticado pelo mesmo homem que invadiu a escola nesta quarta-feira. A ocorrência foi registrada junto às autoridades competentes.

A Seed-PR e o Núcleo Regional de Educação de Curitiba acompanham o caso e já trabalharam para restabelecer a estrutura da escola e reforçar a segurança da unidade. A Seed reforça, ainda, que todas as providências necessárias estão sendo adotadas em conjunto com os órgãos de segurança.”

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Curitiba Furto invasão escolar POLICIA MILITAR segurança pública violência urbana
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