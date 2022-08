Inusitado: 'cachorro caramelo' se diverte em roda-gigante no PR; veja

Da Redação

Um morador de Cruzeiro do Oeste, no oeste do estado, registrou a cena

Um vídeo que mostra um cachorrinho caramelo se divertindo em uma roda-gigante no Paraná, viralizou nesta semana. Um morador de Cruzeiro do Oeste, no oeste do estado, registrou a cena que rendeu muitos comentários nas redes sociais.

Um parque de diversões está instalado na cidade, como parte da programação que celebra o aniversário de 70 anos do município, com shows neste final de semana. O cão aparece apoiado na grade de proteção da cabine do brinquedo e dando uma voltinha na roda gigante.

O vídeo foi compartilhado em grupos de WhatsApp e nas redes sociais, divertindo e encantando os internautas. Acredita-se que o animal tem dono, já que estava usando uma roupinha e parecia estar bem tratado. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

“Ele quis dar uma voltinha também, que gracinha”, publicou um internauta. “O caramelo tá curtindo o parque”, brincou outro.



