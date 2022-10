Intérprete de libras acompanha parto de gestante surda no Paraná

Da Redação

Intérprete transmitia tudo o que os médicos falavam para a mãe durante o parto

Uma vendedora de Curitiba, capital do Paraná, recebeu uma ajuda especial no nascimento do terceiro filho, o Théo. Rosilene Gregório é surda e foi auxiliada pela intérprete de libras Sandra Mara Mathias, que acompanhou o parto.

O bebê veio ao mundo com três quilos e meio e 51 centímetros. A gravidez corria normalmente, mas a mãe percebeu que o filho nasceria antes do esperado. O parto demorou duas horas e tudo ocorreu conforme o esperado.

O serviço de intérprete para gestantes surdas é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Curitiba para que elas possam entender o que está acontecendo durante o parto. "Como os médicos colocam aquele tecido durante o parto, a Rosilene não estava vendo nada, mas eu sim. Tudo o que os profissionais falavam eu transmitia pra ela por meio das libras", afirmou Sandra.

A intérprete deve acompanhar as consultas do menino no pediatra. Mas a ligação com a família de Rosilene vai continuar.

Recebi o convite para ser madrinha dele (Théo). E já aceitei" - Sandra Mara Mathias, intérprete de Libras,

Com informações do G1 PR.