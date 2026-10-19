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TRÂNSITO

Instrutora de autoescola com a CNH cassada é autuada em Curitiba

Autoescola recebeu uma multa por permitir que uma pessoa sem a devida habilitação ou licença conduza o veículo da empresa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Instrutora de autoescola com a CNH cassada é autuada em Curitiba
Autor Policiais do BPTran a abordaram, comprovaram que a sua CNH estava cassada e a autuaram em flagrante - Foto: AEN

O Detran-PR e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) realizaram nesta segunda-feira (19) uma ação coordenada e flagraram uma instrutora de autoescola com a CNH cassada em Curitiba. O flagra foi feito em uma rua da região da unidade do Tarumã, na Capital, após o recebimento de uma denúncia anônima.

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Policiais do BPTran a abordaram, comprovaram que a sua CNH estava cassada e a autuaram em flagrante. A multa deve culminar com a perda definitiva do direito de dirigir. Além disso, a autoescola recebeu uma multa por permitir que uma pessoa sem a devida habilitação ou licença conduza o veículo da empresa.

O Detran-PR vai receber as atuações e abrir um processo interno para descredenciar a mulher do trabalho junto aos alunos e apurar se a autoescola tinha conhecimento da situação, o que pode levar também a uma suspensão do atendimento da empresa.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o direito de dirigir é um requisito obrigatório e cumulativo para o exercício da profissão de instrutor de trânsito.

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“Essa atuação integrada com as forças policiais evidencia a importância da apuração de denúncias, da fiscalização permanente e da cooperação entre os órgãos para a segurança no trânsito e a responsabilidade na prestação do serviço público”, afirma Viviane da Paz, diretora-presidente do Detran-PR.

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detran-pr fiscalização instrutor habilitação Multas transito
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