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Instituto Água e Terra atualiza lista da fauna ameaçada de extinção no PR

Entre as principais mudanças está a inclusão de 252 espécies do grupo dos moluscos à lista

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 16:15:26 Editado em 24.07.2026, 16:15:21
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Instituto Água e Terra atualiza lista da fauna ameaçada de extinção no PR
Autor As mudanças já estão contempladas no Livro Vermelho e no Dashboard da Fauna Ameaçada de Extinção do Paraná - Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST

O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu uma nova norma que atualiza a lista da fauna ameaçada de extinção do Paraná. Entre as principais mudanças estabelecidas pelo Decreto nº 14.477 de 22 de julho de 2026, está a inclusão de 252 espécies do grupo dos moluscos à lista publicada originalmente por meio do Decreto nº 6.040 de 2024. Com o acréscimo, que ocorreu em razão da finalização posterior das avaliações destas espécies de moluscos ameaçados do Estado, a lista passou a incluir classificações de 15 grupos de fauna presentes no Paraná.

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Entre os animais incluídos, está apenas uma espécie considerada criticamente em perigo, a Mirinaba curitybana. Além disso, figuram seis espécies classificadas como em perigo, 18 como vulneráveis, seis como quase ameaçadas e 13 como pouco preocupantes. O restante foi classificado como DD, quando não há dados suficientes para oficializar a avaliação.

Junto da adição dos moluscos, a norma também fez algumas correções pontuais na classificação do status de conservação de algumas espécies. As mudanças já estão contempladas no Livro Vermelho e no Dashboard da Fauna Ameaçada de Extinção do Paraná, ambos disponíveis no site do Instituto Água e Terra.

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​ Instituto Água e Terra Conservação extinção Fauna paraná
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