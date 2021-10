Da Redação

Inscrições para vestibular da UEM encerram na quarta

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Maringá (UEM) encerram nesta quarta-feira (20). Nesta edição, são 2.367 vagas para o processo seletivo.

Os interessados devem se candidatar pela internet, com a taxa de inscrição custando R$ 167.

As provas do vestibular ocorrem em 20 de fevereiro de 2022 nos municípios de Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama.



Pelo sistema de cotas para negros, aprovado em novembro de 2019, há reserva de 20% de vagas para cada curso de graduação para candidatos pretos e pardos.

Além das cotas para negros, também serão reservadas 20% das vagas em cada curso para cotistas sociais. Serão beneficiados os estudantes que cursaram as quatro últimas séries do ensino fundamental e ensino médio em instituições públicas ou que estejam registradas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).