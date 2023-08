Inscrições para vestibular 2024 da UFPR terminam nesta quarta (23)

Finalizam nesta quarta-feira (23) as inscrições para o vestibular 2024 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Segundo a UFPR, são 122 cursos, sendo ofertadas 5.218 vagas.

As inscrições devem ser feitas no site do Núcleo de Concursos da UFPR. A taxa é de R$ 195 e não é mais possível fazer pedidos de isenção. Confira o edital.

Neste ano a universidade ampliou o prazo de inscrições, de 45 para 84 dias, e também acrescentou a opção de pagar a taxa de inscrição via PIX. Outra novidade, é a possibilidade de apresentar, nos dias de provas, alguns tipos de documento de identificação em meio digital.

Metade das vagas é destinada para a concorrência geral e a outra metade, para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Dentro desta segunda metade, existem cotas para candidatos de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A 1ª fase ocorre em 11 cidades, que são elas: Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Jandaia do Sul, Joinville, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranaguá e Toledo.

Ao realizar a inscrição o candidato deve indicar a cidade onde deseja fazer a prova da primeira fase, que acontece no dia 22 de outubro.

A 2ª fase do vestibular acontece nos dia 3 e 4 de dezembro e os candidatos farão a prova na cidade-sede do curso que escolheu.

Na primeira fase, no dia 22 de outubro, a prova será de Conhecimentos Gerais. Na segunda fase, no dia 3 de dezembro, será aplicada a prova de Produção e e Compreensão de Textos. No último dia de prova, 4 de dezembro, acontecem as rovas específicas, apenas para os candidatos inscritos nos cursos que têm essa exigência.

