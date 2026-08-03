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ENSINO SUPERIOR

Inscrições para o Vestibular UTFPR 2027 iniciam nesta segunda-feira (03)

Candidatos têm até 13 de outubro para se inscrever no processo seletivo

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 10:48:02 Editado em 03.08.2026, 10:47:59
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Inscrições para o Vestibular UTFPR 2027 iniciam nesta segunda-feira (03)
Autor Foto: Reprodução

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abriu, nesta segunda-feira (3), as inscrições para o Vestibular 2027, ofertando 4.182 vagas distribuídas em 122 cursos de graduação em 13 municípios paranaenses. A grande novidade desta edição é a criação de quatro novos cursos focados em Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial: Inteligência Artificial Aplicada e Tecnologia em Inteligência Artificial e Processos Autônomos, no Campus Campo Mourão; Bacharelado em Ciência de Dados, no Campus Londrina; e Tecnologia em Segurança Cibernética, no Campus Medianeira. As novas opções integram o projeto Universidades Inovadoras, do Ministério da Educação, que tem a UTFPR como referência nacional na área.

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Os interessados têm até às 23h59 do dia 13 de outubro para realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no portal oficial da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 150 e pode ser paga até o último dia do prazo de candidatura. Já os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário-mínimo por pessoa, podem solicitar a isenção do pagamento até o dia 24 de agosto.

No momento do cadastro, o candidato pode escolher até duas opções de curso, uma principal e uma secundária facultativa, além da opção de língua estrangeira entre inglês ou espanhol. Metade das vagas ofertadas é reservada ao sistema de cotas para estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública, contemplando subcategorias por renda, deficiência e autodeclaração para pretos, pardos, indígenas ou quilombolas. Os inscritos nas vagas reservadas a pretos e pardos deverão enviar vídeo e foto até 13 de outubro para análise da banca de heteroidentificação, enquanto os candidatos que necessitarem de atendimento especial durante a aplicação da prova também devem enviar a documentação comprobatória até a mesma data.

A relação preliminar das inscrições homologadas será divulgada em 23 de outubro, e o comprovante de ensalamento estará disponível no dia 16 de novembro. As provas acontecem no dia 22 de novembro, com abertura dos portões às 12h30 e fechamento impreterivelmente às 13h30. O exame será composto por 40 questões objetivas e uma redação dissertativa-argumentativa de 15 a 20 linhas.

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Considerada a maior universidade tecnológica multicampi do Brasil e com ensino 100% gratuito, a UTFPR também oferece programas de assistência estudantil, bolsas de extensão, incentivo à inovação e oportunidades de mobilidade internacional.

Saiba mais em: http://www.utfpr.edu.br/vestibular

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Cotas no Vestibular Cursos de Tecnologia Educação em Engenharia Inscrição e Isenção inteligência artificial Vestibular UTFPR 2027
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