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Provas serão aplicadas em outubro e a taxa permanece em R$ 181

As inscrições para o Vestibular UEL 2027 começam nesta quarta-feira, 1º de julho, marcando o início da disputa por uma vaga em uma das principais universidades públicas do Paraná. O período vai até o dia 10 de agosto. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) manteve o valor da taxa de inscrição em R$ 181,00, repetindo o mesmo preço das duas últimas edições do processo seletivo.

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As provas serão realizadas nos dias 18 e 19 de outubro de 2026, enquanto a Prova de Habilidades Específicas (PHE), destinada a alguns cursos, ocorrerá no dia 6 de setembro.

Taxa de inscrição é mantida pelo terceiro ano consecutivo

A decisão de manter o valor da inscrição foi aprovada pelo Conselho de Administração da UEL após análise dos custos operacionais do vestibular e do cenário econômico atual.

Segundo a universidade, a medida busca garantir a sustentabilidade do processo seletivo sem ampliar o impacto financeiro para os candidatos, preservando as políticas de acesso ao ensino superior público.

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Candidatos poderão solicitar isenção e descontos

A UEL também mantém os programas de isenção e descontos na taxa de inscrição para estudantes de baixa renda.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar isenção integral por meio do Número de Identificação Social (NIS).

Já a análise socioeconômica realizada pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec), que concede descontos de 100%, 50% ou 30%, conforme a renda familiar do candidato, foi encerrada na última sexta-feira (26).

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Como será o Vestibular UEL 2027

O processo seletivo será realizado em fase única e dividido em dois dias de provas.

No primeiro dia, os candidatos responderão a 60 questões objetivas de conhecimentos gerais e também produzirão a redação.

Já no segundo dia, serão aplicadas provas discursivas apenas para os cursos com maior concorrência.

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Nesta edição, terão provas específicas os candidatos aos cursos de:

Agronomia

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Design Gráfico

Direito

Fisioterapia

Medicina

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Psicologia

Cursos com prova de habilidades específicas

Antes das provas principais, candidatos de alguns cursos deverão participar da Prova de Habilidades Específicas, marcada para o dia 6 de setembro.

A avaliação será aplicada para os cursos de:

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Artes Visuais

Arquitetura e Urbanismo

Design Gráfico

Design de Moda

Música

Com informações da Tarobá