Inscrições para o vestibular de Medicina da UENP encerram nesta terça-feira

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O período de inscrições para o primeiro vestibular de Medicina da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) termina nesta terça-feira (19). O processo seletivo é 100% online.

O novo curso ofertará 40 vagas para ingresso em 2026. Destas, 32 vagas serão preenchidas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), considerando o melhor desempenho do candidato em uma das últimas cinco edições do exame, entre 2021 e 2025.

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As vagas via ENEM incluem 16 para ampla concorrência, 7 para cota social, 7 para cota sociorracial e 2 destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

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As outras oito vagas serão destinadas a candidatos selecionados pelo Aprova Paraná Universidades, conforme edital próprio divulgado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná.

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Para concorrer às vagas via ENEM, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio até o encerramento das inscrições e tenha realizado ao menos uma das edições do exame entre 2021 e 2025.

A classificação será definida de acordo com a pontuação obtida, respeitando os critérios estabelecidos no edital.

O resultado final do Vestibular de Medicina da UENP está previsto para ser divulgado a partir do dia 3 de julho. O site oficial com o edital completo, link para inscrições, critérios de classificação e documentação necessária pode ser acessado AQUI.

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NOVO CURSO

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou em dezembro do ano passado a implantação do curso de Medicina na UENP, no câmpus de Cornélio Procópio.

O objetivo é descentralizar a demanda pela formação profissional de médicos, ampliando as oportunidades de graduação no Interior do Estado.

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As cidades de Cornélio Procópio e Jacarezinho, que contam com câmpus da UENP, sediam as 18ª e 19ª regionais de Saúde do Paraná, cuja área de atuação conjunta engloba 43 municípios.

Essa extensa rede assistencial dispõe de mais de 30 hospitais, grande parte da esfera pública, que prestam atendimento à população local por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).