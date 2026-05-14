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ENSINO SUPERIOR

Inscrições para o Vestibular de Inverno 2026 da UEM entram na reta final

Esta é a última semana para se inscrever no processo de seleção

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 10:04:58 Editado em 14.05.2026, 10:04:54
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Inscrições para o Vestibular de Inverno 2026 da UEM entram na reta final
Autor Os interessados devem se inscrever pelo site vestibular.uem.br ou pelo aplicativo Vestibular UEM - Foto: UEM

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2026 da Universidade Estadual de Maringá (UEM) terminam na próxima segunda-feira (18). Esta é a última semana para se inscrever no processo de seleção que oferta 1.123 vagas em mais de 70 cursos de graduação presenciais de seis câmpus da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 202 e deve ser paga por meio de código PIX até 20 de maio.

📰 LEIA MAIS: Apucarana oferta 369 vagas de empregos nesta quinta-feira (14)

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Os interessados devem se inscrever pelo site vestibular.uem.br ou pelo aplicativo Vestibular UEM. A Comissão Central do Vestibular Unificado (CVU) vai sortear 30 isenções da taxa de inscrição no estande da UEM na Expoingá 2026. Para participar, é necessário estar inscrito no vestibular e comparecer ao local. O cadastro será aceito até às 20h de domingo (17) e o sorteio será em seguida,no estande. O prêmio é intransferível e não é válido para quem já pagou a inscrição.

A prova está marcada para 12 de julho de 2026 e será aplicada no período da tarde, em Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama. A prova é composta por redação e 50 questões objetivas, distribuídas em áreas do conhecimento. A lista dos gêneros textuais indicados no programa de redação está disponível no Manual do Candidato, assim como o programa de prova.

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O resultado final será divulgado no dia 7 de agosto de 2026, exclusivamente nos canais oficiais da UEM. A CVU pode ser contatada pelo telefone (44) 3011-5700 e WhatsApp (44) 3011-5700 ou pelos endereços de e-mail vestibular@uem.br. O edital do processo seletivo está no site do vestibular.

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Cursos de Graduação Inscrições 2026 isenção de taxa Prova de Seleção Universidade Estadual de Maringá Vestibular UEM
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