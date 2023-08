Inscrições para o concurso da Polícia Militar do Paraná são abertas

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Paraná (PMPR) está com inscrições abertas. Segundo a corporação, são 50 vagas em aberto, sendo 45 para ampla concorrência e 5 para afrodescendentes. O prazo para realizar as inscrições vai até o dia 23 de agosto.

A PMPR informou que os requisitos para o ingresso ao curso são: ser brasileiro; ter no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição; ter concluído o ensino médio; aprovação em concurso público; possuir capacidade física; possuir sanidade física; Possuir aprovação em exame de adequação psicológica para o desempenho das funções institucionais; ser considerado indicado nos testes toxicológicos; possuir idoneidade moral; e estar quite com o serviço militar e obrigações eleitorais.

A remuneração inicial do cargo de Cadete PM do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais - CFO é de R$ 3.776,22. Com a conclusão do curso de formação e o término do estágio probatório, a remuneração no posto de 2º Tenente PM é de R$ 10.327,93.

O Cadete da PMPR após o seu ingresso, permanece por um período aproximado de três anos na Academia Policial Militar do Guatupê onde, através do Curso de Formação de Oficiais, recebe amplo conhecimento para desenvolver as atividades do futuro Oficial da Corporação.

Ao término do curso, o Cadete é promovido a Aspirante a Oficial, passando a cumprir o estágio probatório. Após esse período, o Aspirante a Oficial é promovido ao posto de 2º Tenente, podendo chegar até o posto de Coronel.

Os Oficiais Policiais Militares atuam no comando, gestão, coordenação e fiscalização do efetivo, empregado no policiamento ostensivo e administrativo, além de desenvolver atividades relacionados às praticas jurídicas e administrativas da PMPR.

Para mais informações sobre a inscrição, clique aqui.

